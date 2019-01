Nouvelle année... en douceur

Tout d'abord, je voudrais me joindre aux équipes de Radio Oloron et de RADIOM pour vous souhaiter une excellent année 2019.



Qu'elle soit musicale... ou pas, selon la formule consacrée, que j'emploie régulièrement.



En ce début de nouvelle année, Je souhaite à Radio Oloron de pouvoir continuer à proposer des programmes variés et musicaux.



Je souhaite également à RADIOM de pouvoir récupérer une fréquence rapidement.



Je vous souhaite, à vous, les auditeurs, de pouvoir continuer à vous régaler des programmes proposés par ces deux radios associatives.



Let There Be Rock entame sa treizième année d'existence. Je lui souhaite de continuer à vous proposer une programmation de qualité et variée (à base de Rock, bien sûr...).



Pour la première de 2019, nous redémarrerons avec mes deux coups de cœur de fin 2018.



Le 22 décembre dernier, nous avions terminé l'année avec l'émission spéciale Graines de sel : la diffusion en direct d'un concert depuis le bar musical d'Oloron. Nous commencerons 2019, toujours avec les Graines de sel : un extrait du live à Music'Oloron Skate Chope.



Pour le deuxième coup de cœur et le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 7 janvier, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !