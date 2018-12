De temps en temps il faut savoir ralentir le rythme. C'est ce que je vous propose de faire, pour la plus grande partie de la programmation, ce lundi 10 décembre.



Comme de coutume (depuis trois semaines...) nous démarrerons avec le groupe Toulousain Graines de sel.



Nous les aimons bien, les Graines de sel. À tel point qu'ils feront l'objet d'une grande première pour Let There Be Rock et pour votre serviteur.



En effet, le projet dont je vous avais un peu parlé à l'antenne s'est concrétisé. Les Graines de sel se produiront à Music'Oloron Skate Chope le samedi 22 décembre prochain.



Et ce sera l'occasion de cette première : un Let There Be Rock spécial intitulé "Les samedis de Let There Be Rock" en direct depuis Music'Oloron Skate Chope et d'une diffusion du concert sur Radio Oloron entre 21h et 23h.



Pour le reste de la programmation de ce lundi 10 décembre, n'oublions pas la fin de la découverte d'En Amont, l'album posthume d'Alain Bashung, et quelques douceurs qui feront le plus grand bien à nos oreilles.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !