Shooter : Winter Edition

Ophélie arrive ! Ophélie arrive !



Oui, on commence direct avec un petit calembour, histoire de rester dans l'esprit des fêtes de fin d'année.



Rappelez-vous, il y a trois mois, c’était Summer édition #2 et session d'enregistrement 14, et comme vous l'avez peut être deviné au vu du titre, on passe en mode winter edition avec tout plein de monde !



Petit tour de présentation des invités :



Une sudiste normande : @Musica

Une professionnelle de la confection de mojitos : @Annacoluthe

Il a deux passions dans la vie, les jeux de mots pourri et les BD : @Randall

Si vous avez besoin d'un conseil sur la bière, la bouffe ou les piments : @Lolly

On garde toujours le meilleur pour la fin : @Jonjon

dans 10 ans, même jou....

À cela s'ajoutent les deux sociétaires @Tosheu et @Péremptoire Mais de quoi donc tout ce beau monde (en comptant bien évidemment Azertoff Gandalf81 et Hazto ) va bien pouvoir vous parler ?Et bien c'est très simple : ils parleront tous en même temps de l'année 2018, ça va être un joyeux bordel ! Même si certains on déjà fait un petit tour avec le Shooter : Nos produits culturels de l'année On se donne rendez-vousvendredi 14 décembre à partir de 21h sur les bonnes ondes deSi vous aussi vous voulez réagir sur cette année qui vient de s’écouler, n’hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur de « L'ApérOriginal•e » , en commentaire de cet article, via Twitter @ApérOriginale , ou même carrément en direct live sur le chat Et comme ce n'est jamais fini, vous pouvez retrouver cette même bande de joyeux lurons le samedi 15 décembre toute l'après-midi sur Baladdodirect pour un KoiQisPASS TGS, ainsi que la 15session d'enregistrement de la version podcast de L'ApérOriginal•e Vous pouvez suivre cette aventure sur les différents réseaux sociaux avec les hashtags #PodCastres et #PodCastresEndGame