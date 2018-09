Summer édition #2 et session d'enregistrement 14

La fin de saison d'été est arrivée, tous les programmes et formats de l'été ont pris fin. TOUS ?

Non, car il reste encore un podcast d'irréductibles podcasteurs !

Ils vont faire LEUR format de l'été pour encore un numéro : "L'ApérOriginal•e : Shooter : Summer Édition #2".



Pour le "Summer Édition #1", Azertoff, Gandalf81 et Hazto ont fait un retour sur la version Shooter de l'ApérO, en podcast (dispo ici).



Pour le #2, ils vont faire l'inverse : leur année de podcast à la radio !

Ils ne seront pas seuls, car la crème de la ref du non podcast indép sera aussi présent :



Et ça c'est pour vendredi 14 à 21h.La même troupe sera en live pour la quatorzièmement session d'enregistrement du podcast ApérOriginale le samedi 15 de 14h jusque tard dans la nuit (horaire non contractuel) sur baladodirect On prend des forces pour ce week end, et on se dit à vendredi et/ou samedi !