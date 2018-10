Shooter : Nos produits culturels de l'année

Noël approchant, les chaînes TV et Radio vous bombardent de pubs pour des slips en coton 100% made in France, les magasins ont déjà fait leur rayonnage de coffret cadeau et autres produits qu'il faut acheter pour passer les fêtes de fin d'année, mention spéciale pour le fameux coffret dégustation de produits régionales pour tonton JC.



Pour cette occasion, à L'ApérOriginal•e, on vous a concocté une liste de nos produits culturels de 2018.



Azertoff, Gandalf81 et Hazto vont vous présenter une sélection de livres, de musiques, de vidéos et d'objets qui ont marqué leur année 2018.



Si vous aussi vous souhaitez partager vos découvertes, que le "produit" soit sorti en 2018 ou non, vous pouvez aller sur le répondeur de « L'ApérOriginal•e », nous laisser un message en commentaire, ou sur Twitter à notre compte @Aperoriginale. Ou bien réagir directement sur le chat lors de l’émission !



Le début des achats de noël se fera le samedi 20 à 14h en direct du Studiom de RADIOM, préparez votre bloc-note et taillez en pointe votre crayon à papier.