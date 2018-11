Sèche tes larmes, Girls Don't Cry est là !

Depuis 2016, Girls Don't Cry porte la bonne parole auprès du public à travers des projets artistiques musicaux, graphiques, éditoriaux... et met en lumière le travail des artistes femmes.



C'est La Petite, association toulousaine versée dans la production événementielle, la promotion de la création artistique des femmes, l'insertion sociale et l'empowerment des femmes, qui en est à l'origine.





Une femme par jour

La pierre à l'édifice

C'est ce travail constant et conséquent de mise en visibilité, cette persévérance obstinée et cette régularité qui force le respect. Entre autres. Carrôde dans les parages depuis 2004. Une éternité. Et une longévité qui augure de bons présages pour la suite, justement parce que cette suite va se construire avec nous. Avec nous, avec vous, lui et elle, tous ceux qui vont soutenir le projet de crowdfunding qui, en plus de lui donner un petit bol d'air, va permettre àde développer toujours plus son travail sur le médiaet ses multiples facettes !Rendez-vous compte : depuis le début,soutient et promeut le travail artistique d'une femme par jour ! Un travail éditorial et de production titanesque qui mérite bien que l'on se penche sur cette associationet qu'on lui apporte tout le soutien nécessaire à la continuation de cette entreprise !Média en ligne, événements, concerts, interviews, rencontres-débats, le tout pour 800 artistes au travers de 400 événements créés ou promus... une activité intense de la fourmilière tout au long de l'année depuis plus de deux ans sur ce projet ! Alors évidemment, un petit coup de pouce s'impose :Grâce à votre aide, c'est plus de diversité, un élargissement du réseau et des partenaires, le développement du volet formation, et la pérennité du projet. Car au-delà du simple soutien financier qui nous anime dans ces colonnes, c'est aussi un véritable soutien moral et d'intention pour que vivent les belles initiatives comme celle-ci.Car si l'actualité toute récente a pu mettre en lumière des combats comme avec la marche #NousToutes, ce ne fut qu'une "élévation du niveau d'alerte". C'est un travail qui s'effectue tous les jours et toute l'année, par des associations comme, mais aussi beaucoup d'autres, moins visibles mais tout aussi importantes.Alors sipeut apporter sa pierre à l'édifice, la moindre des choses est de faire partie de ses soutiens. C'est donc tout naturellement que vous y consacrerez une lecture attentive sur le projet Ulule qui récapitule d'une manière bien plus claire et construite qu'ici le projet et ses ambitions.Aussi, ne serait-ce qu'en tant que simple spectatrice ou spectateur, à participer aux nombreux événements dans son cadre, laissez-vous emporter par la sensibilité et la richesse de leurs petites et grandes attentions, et suivez de très près la programmation ! Et — qui sait ? — pourquoi ne pas voir débarquer les filles qui ne pleurent pas dans les parages ?Plus d'infos :