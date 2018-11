Rupture de stock

En ces périodes de difficulté d'approvisionnement nous sommes au regret de vous informer que notre arrivage de bougnettes fraîches n'est pas parvenu au studiom. Malheureusement il n'y aura pas d'émission avec les Passeurs de Bougnettes jeudi 22 novembre !



Non, on plaisante, cette semaine l'émission fait relâche et reprendra en direct le jeudi 29 novembre à 21 heures.



Mais pour tous ceux qui veulent retrouver la saveur de nos jeudis soirs vous pouvez aller faire un tour du côté des podcasts. C'est ici Passeurs de Bougnettes que vous retrouverez de la bougnette en vrac. Faites-vous plaisir avec les bons moments des émissions que vous avez appréciées.



C'est aussi le moment pour tous les distraits et les distraites de se mettre à jour si vous avez manqué quelque chose. La session de rattrapage dure une semaine....



Mais avec RADIOM on a toujours de quoi se faire pardonner. Demain soir rejoignez-nous ! RADIOM vous donne rendez-vous aux Ateliers pour un nouveau concert « Il était une fois dans l'Est » en partenariat avec les Ateliers bien sûr et La Lune Derrière les Granges vendredi 23 novembre.







Et maintenant, message personnel au peuple associatif.....Vous êtes investis dans l'action citoyenne, vous faites vivre une association, vous êtes un acteur de la vie culturelle, vous portez un projet, contactez RADIOM. Prenez la parole dans l'espace amical et convivial du studiom des Ateliers. Les Passeurs de Bougnettes vous tendent le micro pour diffuser vos projets et faites partager vos valeurs et engagements ![À cet effet, le répondeur de l'émission vous tend déjà les bras, toutes les instructions pour y déposer un message sont disponibles en cliquant ici : le répondeur de « Passeurs de Bougnettes » . L'équipe est également joignable par mail à l'adresse passeursdebougnettes (at) radiom (point) fr ! NDLR]Les B0ugN3tteS en VrAc