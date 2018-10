Les Passeurs de Bougnettes ont une vie, personnelle, familiale, sociale, professionnelle, et parfois celle-ci prend le dessus. C'est le cas en ce moment, c'est pourquoi il n'y aura pas d'émission ce soir. Désolé chers auditeurs, on ne vous oublie pas, mais.....



Promis, jeudi prochain nous serons tous au poste, même endroit, même heure pour une nouvelle émission. Notre vocation est de donner la parole à tous ceux qui par leur action, leurs initiatives font que le lien se crée et la relation fait sens et il sera urgent de leur tendre à nouveau le micro.



Les B0ugn3tteS ConFuSeS