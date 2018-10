Éduquons !

Si vous croyez que l'éducation à la vie affective et sexuelle consiste à apprendre à se masturber dès la maternelle, n'écoutez pas l'émission Tu t'es vu quand tabou ? cette semaine.



Les interventions traitent de sujets adaptés selon les âges, comme de comprendre son corps et de le faire respecter dès la maternelle, puis respecter celui des autres et de leurs différences, et enfin d'aborder ce qui entoure la sexualité.



Nous aborderons les différents thèmes au cours de l'émission, tout en combattant quelques idées fausses.