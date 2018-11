Sur le trottoir

La prostitution n’est pas « le plus vieux métier du monde » car on peut supposer que c'est la chasse, la cueillette, la construction d'abris ou de vêtements qui ont constitué les premières activités des humains de la préhistoire avant l'utilisation du corps d'autrui. La prostitution existait déjà dans l’antiquité gréco-romaine, mais pas chez les Celtes. Au Moyen Âge existaient des maisons de tolérance et la milice des ribauds, avec ambiguïté du pouvoir (Louis IX l’interdisant en France mais emmenant des prostituées en croisade). Les abbayes l’organisaient puis les calvinistes & luthériens modifièrent l’approche. La Révolution rétablit les maisons de tolérance et Napoléon instaura un contrôle sanitaire. En 1946, Marthe Richard en commença l’abolition. Dans les années 70, les prostituées réclament des droits (demande réactualisée par le STRASS1). On instaure le délit de racolage passif en 2003 puis la pénalisation du client en 2016.



Prostituer vient de prostare, "exposer pour mise en vente". Les bâtiments de prostitution situés au bord de l'eau on donné les bordels ; un proxénète est un courtier, intermédiaire entre le producteur et le client, et le péripatéticien, disciple d’Aristote, philosophe en déambulant

Si existent plusieurs types de prostituées, l'immense majorité — environ 95% — l'est par contrainte (dette ou réseau). Il y en aUne priorité est la lutte contre le proxénétisme. Il ne faut pas que la légitime défense des rares professionnelles indépendantes ou des prostituées occasionnelles (étudiantes) masque la forêt de cet esclavage.Le Planning Familial constate qu': la société accepte le principe de la pulsion masculine et de la passivité féminine. La loi de 1916 semble inapplicable sur internet et elle isole, donc fragilise, les prostituées (par rapport aux clients et aux proxénètes), qui payent des impôts contrairement aux réseaux de proxénètes. Pas un mot sur l'assistance sexuelle aux handicapés, ni sur la relation entre le corps et l'individu entier.Dans le monde, on distingue plusieurs type de législations : réglementariste (Nevada, Catalogne, Suisse...) avec des lois contre ce « mal nécessaire », néo-règlementariste qui interdit le racolage et criminalise le proxénétisme (Belgique...), légaliste comme le Brésil ou l'Espagne (avec un laisser-faire qui n'a pas fait baisser le nombre de viols, contrairement à la rumeur), prohibitionniste comme en Chine, USA, Philippines (!), Iran, Russie... et abolitionniste invoquant l'atteinte à la dignité humaine : en France depuis 2016, en Suède, en Islande et en Norvège... En théorie, une société égalitaire ferait disparaître la prostitution.En bande dessinée, on peut lireetde Derib, en collaboration avec leNous avons apprécié Frédéric Bobin avec Tatiana sur le périph, François Hadji-Lazaro avec La fille du garde-barrière et la voix de Jacotte Houplain, The Police dans une reprise de Roxanne pour le film Moulin Rouge chanté par Ewan McGregor, Jacek Koman et José Feliciano (El Tango de Roxanne), et enfin Juliette reprenant Georges Brassens avec La complainte des filles de joie.