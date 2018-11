Et la prostitution ?

Chacune et chacun possède un avis sur la définition de la prostitution et sur les remèdes à apporter, si besoin.



Mais, qu’est réellement la prostitution ? Quelle est son histoire ? Et comment les États (dont le nôtre) légifèrent ?



Ainsi dans Tu t'es vu quand tabou ? nous débattrons des différentes visions et divers points de vue et verrons quelle est la position nationale du Planning Familial, et quels sont les axes sur lesquels il oriente son action en accord avec les principes fondamentaux qui guident le Mouvement.



Vous aussi avez sûrement un avis, un expérience ou une question à propos de la prostitution. Pourquoi ne pas la poser sur le répondeur de « Tu t'es vu quand tabou ? » ? Vous pourrez également le faire en direct pendant l'émission sur le chat de RADIOM !