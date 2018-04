Noms d'oiseaux

Je suis grossier, je suis vulgaire, et je l'écris, je le revendique en ce moment précis. C'est pour la circonstance, mais c'est sincère, vous me donnez vraiment envie de vous cracher à la gueule, voire bien davantage. Je l'écris comme je le pense. C'est donc une opinion, une tribune, certes maladroite, une gueulante nécessaire mais pas suffisante.



Mais qu'est-ce qui lui prend ? Lui qui nous a habitués à un langage châtié, quelle mouche (à merde) le pique ? Justement, parlons-en de la mouche à merde. Ou plutôt non : remisons-la à plus tard comme nous le faisons pour tout ce qui nous entoure, parce qu'on se dit que ce n'est pas important, pas impactant, insignifiant. L'être humain est un putain de procrastinateur qui bouffe tout autour de lui, transforme à son profit immédiat sans se soucier des conséquences futures. Ou si peu.



La nouvelle, c'est qu'après la disparition à vitesse Grand V des insectes 1, c'est au tour des oiseaux de disparaître 2 gentiment, silencieusement. Et c'est absolument dramatique.



Qu'est-ce qu'on s'en fout des piafs ? Ça chie sur nos belles bagnoles, ça gueule dès cinq heures du mat' (si on pouvait traduire ça serait des trucs du genre « j'ai envie de baiser !", « toi j'te nique ! toi aussi ! je suis chaud(e) comme la braise !", « dégage de mon territoire, sac-à-merde !", etc.), ça se laisse écraser dans les rues, ça ne sert à rien. Les insectes ? Pareil, c'est des vecteurs de saloperies comme la dengue ou le chikungunya, ça pique ou ça vient mourir dans l'assiette, c'est vraiment de la merde !

Après tout, quelle perte si tout ça disparaît ? Qui devons-nous blâmer si ce n'est les insectes et oiseaux eux-mêmes pour leur connerie et leur inadaptation à un monde qui change ?





Apprentis sorciers

Merde toxique

Terres stériles à jamais

Il faut vidanger

Se dépêcher de ne surtout rien faire

Mais je vais te pointer du doigt, toi. Pas forcément celui ou celle qui me lis, c'est un doigt accusateur pointé vers la masse, cette masse débilisée et débilisante qui réagit comme un troupeau obnubilé par sa survie immédiate sans penser aux conséquences à moyen et long terme, qui consomme des tonnes de flotte potable, rejette la même chose souillée par ses déjections naturelles et industrielles, se débarrasse de ses déchets encombrants dans des coins reculés, continue de fabriquer des merdes en plastique, pourtant consciente des ravages desdits produits plastiques sur les écosystèmes. Rien à foutre, on continue, c'est bien comme ça, et ça satisfait notre "modèle économique" alors tout va bien.On a construit des centrales nucléaires en jouant aux apprentis sorciers, en utilisant un combustible dont les sous-produits de fission sont absolument ingérables : on ne sait pas quoi en foutre, alors on se dit que la meilleure solution, c'est de les enterrer. On fait les choses "propres" maintenant : on crée des sites d'enfouissement en catimini, en outrepassant les lois et en faisant des préemptions douteuses, on s'étonne que la population qui habite à la verticale dudit site d'enfouissement soit pas super jouasse d'être assise sur cette saloperie, on s'offusque, on asperge les manifestants d'essence, on essaye de jouer sur de la communication positive, mais au fond on reste quand même de la bonne grosse merde (lire Que faire ? ).Fessenheim, c'est la première centrale nucléaire française avec des réacteurs à eau pressurisée d'une puissance de 900MW chacun 3 . Dans les années 70, c'était le fleuron de la technologie nucléaire française, une réussite dans la ligne droite du programme nucléaire français et sa force de dissuasion (le plutonium qui résulte en partie du processus de fission des matériaux combustibles n'est pas mis à la poubelle, mais équipe fièrement des têtes nucléaires stratégiques. Grande classe !), une machine complexe et déjà dangereuse (une vulgaire cocotte-minute dont le but est de faire bouillir de l'eau, mais dont le combustible est une saloperie ingérable) avec une durée initiale d'exploitation de quarante ans. Ô miracle, la bestiole fête ses quarante ans d'exploitation commerciale cette année. Il serait donc temps de la fermer, sans cris ni pleurs, comme c'était prévu ?Bien sûr que non : on remet en cause cette durée initiale d'exploitation au nom du maintien des emplois que génère la centrale, on fait fi de la dangerosité du site à risque sismique, on oublie que cette technologie est obsolète. Pauvres cons. Pauvres merdes. Ignobles raclures. Quand cette saloperie sera percluse de fuites et qu'un accident majeur aura rendu la région inhabitable, tu pourras toujours te les glisser un à un dans le cul, tes emplois. Et tu m'appelles quand t'es au dernier, je veux tout voir, en mode inspection des travaux finis.Mais c'est vrai : c'est bien plus fun d'oublier complètement le futur, les échéances qui paraissent tellement lointaines (et pourtant le passé nous rattrape, collisionne avec un futur qu'on espérait beaucoup plus inatteignable et donc inoffensif, et nous revient en pleine gueule), tout ça parce que notre production d'électricité, fleuron technologique de mes couilles, repose sur cette beauté fatale.Aujourd'hui, l'agriculture bio et la consommation qui en découlent sont un marché inaccessible aux plus modestes car c'est une vision alternative des choses, pourtant ça devrait être la norme, la base. Au-delà de cela, l'agriculture intensive à base de quotas stupides qui remboursent des productions perdues bien qu'inondées de saloperies chimiques devrait être marginale.Mais non, tu continues de subventionner des cultures qui n'ont rien à foutre ici, comme du maïs dans un Lauragais qui chaque été manque cruellement d'eau. Cette dernière est pourtant allègrement ponctionnée pour irriguer des cultures en plein cagnard. Tu t'entêtes. Et tu continues de chialer parce qu'il y a des petites bêtes qui viennent manger tes récoltes, alors tu les noies dans une merde toxique. Et vu que cette merde a une sélectivité particulièrement faible, les petites bêtes que tu essayes d'éradiquer ne sont pas seules à subir ton courroux : tous les autres en prennent plein la poire, et les populations se raréfient.Alors quand quelques illuminés essayent tant bien que mal de faire interdire ces trucs notoirement mauvais, tu pousses des cris d'orfraie, tu gesticules, tu prétends que tu ne sais pas faire autrement car c'est vrai après tout, personne n'a jamais su faire autrement avant l'utilisation des néo-nécotinoïdes. Tu fais pitié, tu es pathétique, et tu creuses ta propre tombe et celle de tes enfants.Même tes potes finis à la pisse, tellement convaincus de la suprématie de l'humain pour pallier les défaillances de la Nature à s'adapter — celle-là même qui a mis des millions d'années à peaufiner le pollinisateur, cette étrange bestiole indispensable à la reproduction de milliers d'espèces de végétaux et, par extension, la production fruitière qui nourrit une bonne partie de la population humaine mondiale, mais aussi tout un écosystème animal qui vit en équilibre —, imagine des pollinisateurs artificiels, humains ou robotiques, pour faire le boulot et revenir à ce fameux équilibre. Mais l'équilibre tu t'en fous, c'est comme quand on te demande si t'es bourré et que tu essayes de prouver que non en marchant sur une ligne droite imaginaire à cloche-pied. Même là personne n'y croit mais tu t'obstines, te ridiculises quand même.Toi qui, au nom de la création d'emplois que tu brandis comme un étendard ou un épouvantail en fonction de ce que tu as en face, n'as aucun scrupule à pondre des merdes de centres commerciaux, de zones dégueulasses en périphérie de villes toujours plus sales... un parking de plus pour un hypermarché de plus, des terres stériles à jamais.La Grande Distribution, mérite-t-elle qu'on lui mette des majuscules ? La lie, le fond de la cuvette des chiottes de la station service, ce que le monde mercantile représente de plus débile, de plus con, de plus mesquin. Oui, la Grande Distribution, tout est de ta faute, ou presque. C'est à cause de toi, pauvre conne, qu'on trouve dans les rayonnages des tomates en plein mois de janvier. En plus d'être foncièrement dégueulasses, elles représentent à elles-seules la pourriture du système : une production sous serre dans des coins où la manutention est assurée en mode esclavage par des pauvres hères clandestins, à base de plastique merdique, de produits dangereux et d'additifs à la con. Mais pourquoi bouffer des tomates en janvier, bordel ? Et toi, consommateur / consommatrice écervelé(e), pauvre con(ne), trou à merde, pourquoi tu en achètes ? Tu sais ce que c'est qu'une vraie tomate ? Un vrai fruit de saison qu'on mange quand il est mûr ? C'est de ta faute aussi si on en est là., un garçonnet plein de caprices et de colères, qui se rue en populations affamées et s'écharpe entre animaux pour un paquet de couches soldées. Meurs. Détruis-toi.Je te crache à la gueule, toi dont la seule action est de bétonner et goudronner tout ce que tu peux. C'est toi le putain de preneur d'otage, pauvre merde, c'est toi qui obliges les gens à se rebeller et à se faire gazer comme des rats par des bas-du-front finis à la pisse. À base de concessions d'autoroute, d'extensions d'aéroport, de marchés juteux, tu étends ton emprise, mais à l'intérieur tu es mort. Aujourd'hui, le projet de l'aéroport à la con de Notre-Dame-des-Landes a été abandonné selon la version officielle, mais pendant que l'on expulse manu militari les babos et non-babos qui s'étaient installés sur des terrains désormais "libres", on cherche d'autres endroits où on va pouvoir faire tourner la grande machine industrielle. On ne compte plus les beaux projets de centres commerciaux gigantesques ou de parcs d'attraction, outlet villages et autres aberrations concentrationnaires.Ces vieilles salopes d'industriels du béton, par exemple, certains qui vendraient leur mère pour continuer de faire du business, fût-ce au détriment de la sécurité de leurs salariés expatriés dans des coins un peu dangereux 4 , ou qui se tiennent prêts à répondre à un appel d'offre du Président Trump pour construire un mur à base de pisse, de merde, de sang et de tripes pour "se protéger de l'invasion mexicaine".Si tant est que ça existe, vous n'avez pas d'âme, vous êtes vides. Le seul truc qui vous remplit est peut-être la diarrhée toxique qui occupe votre boîte crânienne. Quand le blanc des yeux devient marron, de temps en temps, il faut vidanger, vous ne voyez même plus ce que vous êtes en train de détruire.Je t'emmerde, toi, parisien(ne) — ou citadin(e) de tout poil — dans ton ministère ou ton cabinet de think tank, ton bureau d'étude, ton secrétariat de direction, toi pour qui un insecte n'est qu'une nuisance, la bestiole qui tape contre la vitre en été ou qui tourne autour de ton sandwich. Tu confonds une guêpe et une abeille, le bruit d'une cigale avec celui d'un grillon, pauvre cochonnerie hautaine qui ne voit les "autres" que par le prisme du terme "en région" (anciennement "en province"). Tu refuses de comprendre la nécessité absolue de maintenir un écosystème viable pour que ton espèce, pourtant imprégnée d'une forte propension à l'autodestruction en commençant par celle de son milieu de vie, puisse survivre. Mais après tout, tu t'en fous, tu ne seras plus là quand ça commencera vraiment à merder. Enfin c'est ce que tu te dis pour te rassurer, mais tu te rends bien compte que les choses arrivent un tout petit peu plus vite que prévu. Mais bon, il faut maintenir la pression — ou plutôt se dépêcher de ne surtout rien faire — sur l'utilisation des pesticides, toujours au nom du sacro-saint emploi ou de cette pourriture de productivité. À quel prix ? Tu t'en contre-branles.Tu préfères proposer un moratoire sur l'interdiction d'une saloperie qui pourrit les nappes phréatiques par souci électoraliste à court-terme et parce qu'il semble évident que la productivité du pays passe par cette désertification et cet appauvrissement des sols et de la biodiversité. Tu évalues cette santé économique à l'aune de celle du secteur du bâtiment ou de l'automobile. 