Nuit sombre et violon

Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans un des derniers épisodes de What's The Game Today ?. En effet, vous avez bien lu : aujourd'hui est un triste jour car c'est la dernière émission de Zolrak le Sage qui va nous quitter pour partir en vacances.



Mais ne vous inquiétez pas : pour nous rattraper, nous avons invité plein de gens à participer à cette émission qui s'annonce fantastique !

Et au programme de cette émission nous allons nous plonger dans le Londres victorien pour partir à la rencontre des légendes vampiriques en collaboration avec l'équipe de Roll The Dice !



En effet, si vous ne le saviez pas, ils sont en ce moment entrain de faire une campagne sur le jeu de rôle Vampire : Le Requiem (cf : Quête n°24 : J'ai soif !), en compagnie de votre serviteur, et j'ai donc pris la liberté d'emprunter leurs connaissances pour parler du jeu Vampyr qui est sorti il y a de ça une semaine. Nous précisons d’ailleurs que les deux univers ludiques ne sont pas liés entre eux, au grand plaisir de notre MJ préféré.



Nous nous retrouvons donc ce soir à 20h pour une émission extraordinaire dans What's The Game Today ?