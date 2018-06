Inégalités du genre

Très tôt, les inégalités se précisent, dès l’enfance, avec les orientations scolaires et même les ambitions professionnelles ou les projets personnels.

Plus tard, les carrières s’en ressentent et les fonctions sont vues différemment en entreprise.

Nous nous pencherons aussi dans Tu t'es vu quand tabou ? sur le sport féminin, par exemple le foutebolle.

Et, en contrepoint, verrons les quelques avantages que conserve la femme.

Tout cela entrecoupé de chansons, what the fuck et chroniques d’actualités !