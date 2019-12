Les mutilations sexuelles féminines, essentiellement l’excision mais aussi l’infibulation, touchent plus de 200 millions de femmes dans le monde, dont probablement 53 000 en France.



Favorisées par les traditions et les croyances, elles exposent les femmes à des complications immédiates et à long terme. Surtout, elles signent l’influence d’un patriarcat agressif et criminel, et suppriment le plaisir sexuel féminin.



La chirurgie réparatrice répare partiellement les mutilations mais pas le traumatisme global qui atteint la femme dans son être, sa personnalité et son identité.



De plus en plus d’actions s’organisent pour changer les mentalités et lutter contre cet acte, interdit comme crime en France, mais considéré comme légitime dans une trentaine de pays.



