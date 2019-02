Sus au porno !

Le porno, qui est devenu une industrie florissante, est accessible à tous, y compris aux préadolescents.

Ses effets peuvent être traumatisants, surtout chez des enfants non préparés, qu’il convient alors de « réparer ».

Mais la pornographie véhicule une image déformée de la sexualité et de la Société par une déviance des rapports entre individus. Par exemple des modèles aberrants (performance, humiliation...) que certains imaginent comme étant la norme.



Nous verrons dans Tu t'es vu quand tabou ? quels sont les dégâts induits par le porno et comment tenter de les prévenir ou d'y remédier.