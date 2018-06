Préparation d'avant bataille

Ce soir pas de What's The Game Today ? ! On ce prépare pour L'E3 qui débute le samedi 9 juin ! D'ici là n'hésitez pas a aimer la page Facebook on vous tiendra au courant de la prochaine émission qui sera entièrement consacré à l'événement !



Pendant ce temps là nous vous informerons de annonces qui serons faite à l'E3 alors restez connecté et à la semaine prochaine dans What's The Game Today ? !