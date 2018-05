Mo'Cuishle chez les Bougnettes

Proposer une information sociale de proximité qualitative, alternative et citoyenne c'est le pari de RADIOM qu'essaient de relever tous les jeudis les Passeurs de Bougnettes. Proposer l'antenne à la diversité des expressions reste aussi un des enjeux de cette émission.



C'est pourquoi jeudi 3 mai nous donnons la parole et les micros à de jeunes artistes musiciens que nous avons plaisir à vous faire découvrir.



Une belle rencontre débouche souvent sur de belles expériences et de nouveaux partages. Une belle rencontre suscite aussi de nouvelle rencontres tout aussi belles. C'est la genèse de notre émission de jeudi 3 mai.



Il y a quelques mois Brice Maraval, animateur-éducateur social venait à notre rencontre avec des résidents du foyer de vie pour leur exposition de peinture. De cette rencontre authentique et singulière s'est construit une belle amitié avec les Passeurs de Bougnettes. Il est revenu vers nous il y a quelques temps avec l'idée de nous faire découvrir un groupe de jeunes musiciens : Mo'Cuishle, groupe de rock folk originaire de Castres.



Pour avoir écouté leur travail, bien sûr cela vaut le détour par notre émission et c'est un pur bonheur que de pouvoir les recevoir.



Mo'Cuishle est un quatuor composé de deux chanteurs guitaristes, un percussionniste et un contrebassiste.



A l'origine du groupe formé tout récemment à l'automne 2017, deux chanteurs guitaristes : Clément POUZENC et Paul BEZIAT. Le premier après avoir joué dans diverses formations de punk-rock retrouve un ancien camarade de lycée qui de son côté enchaîne diverses expériences musicales.

Leurs retrouvailles débouchent sur une reconnaissance et un enrichissement mutuels et leur création s'en ressent. De cette alchimie les deux jeunes auteurs compositeurs enrichissent leur répertoire et l'aventure Mo'Cuishle débute.



L'arrivée de David MARTEEN (percussions et batterie) embellit et complète le travail du groupe en apportant la rythmique. Dans le sillage de David, Jean-Baptiste AZANZA (contrebassiste) rejoint le projet et ce dernier apport de la contrebasse donne un sens et une personnalité unique au quatuor.



Leur trajectoire et leur travail s'inspire de belles influences de légende. Nous pouvons citer The KOOKS, les ROLLING STONES , WHITES STRIPES, ALEXI MURDOCH, THE CURE – ou encore BRUCE SPRINGSTEEN. Du beau monde !



Jeudi, c'est bien Mo'Cuishle que nous recevrons, pour une émission exceptionnelle des Passeurs de Bougnettes ! Invitez les amis, préparez une bon plat de pâtes, allumez la TSF sur 89.7 FM ou sur votre ordinateur radiom.fr et régalez-vous.



C'est à 21 heures, jeudi 3 mai. C'est Mo'Cuishle ! Ne ratez pas le rendez-vous et vous pourrez dire avec fierté à vos petits-enfants « j'y étais ! » ;-)





