More Flowers

Plus de fleurs, c'est un peu ce que revendiquait le mouvement Hippie des années 60.



Même si l'association de ces deux termes colle à merveille il s'agit en fait de la concaténation de deux titres d'albums : More et Flowers .



Le premier est peut-être plus facile, encore que... Il s'agit de la Bande Originale d'un film de Barbet Schroeder (1969) signée... Pink Floyd.



Le second n'est pas forcément des plus connus puisqu'il s'agit d'une compilation des Rolling Stones destinée au marché US. Avec la double particularité de sortir juste pendant le Summer of Love (été 1967) et d'avoir une pochette très ciblée Flower Power.



Ce lundi 23 avril je programmerai quelques titres de ces deux albums.



Pour découvrir le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 23 avril, à 20h, sur Radio Oloron ou sur RADIOM.



Vive le Rock (et les fleurs), sur RADIOM et sur Radio Oloron !