The Final Cut

La dernière blessure, l'ultime blessure est la traduction du titre d'un album de 1983 du groupe Pink Floyd.



Blessure ou coup de poignard dans le dos, si je me réfère à la photo du soldat au verso de la pochete du vinyle.



En version CD, il s'agit d'un des derniers albums de la Pink Floyd Collection à entrer dans ma discothèque.



Je propose de vous programmer l'équivalent de la face A du vinyle. Vinyle que je possède également et dont j'hésite encore à cause de quelques "craquements". Vous en aurez la surprise ce lundi soir 9 avril.



A l'origine cet album devait servir de support à la version cinématographique du film The Wall mais le déclenchement de la guerre des Malouines en 1982 en a changé la finalité.



Pour le reste de la programmation, je vous la laisse découvrir ce lundi 9 avril, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM



Et, une fois de plus, j'affirme : Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !