Mission failed

C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons qu'il n'y aura pas d'émission ce soir. En effet l'équipe de What's The Game Today ? est indisponible en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, nous revenons la semaine prochaine sans faute !



En attendant nous vous avons préparé une rediffusion de l'émission de la semaine dernière à la place. Une bonne occasion de réécouter l’émission si vous l'avez ratée !



On vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Nom de Zeus !!! et à la semaine prochaine !