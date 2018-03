Quand on n'a pas de tête...

On a des jambes, dit le proverbe.



Ou dans mon cas, quand on oublie l'ordinateur pour le weekend c'est la préparation de l'émission du lundi qui est perturbée.



Il ne me reste alors qu'à anticiper un peu mon retour et me mettre à la rédaction de ce billet. Ce que je fais ce dimanche soir à 21h30.



Le défaut d'ordinateur ne m'a quand même pas empêché de penser à la programmation.



Facile dans un premier temps : nous sommes dans une série Pink Floyd et Rolling Stones, c'est déjà ça dans la playlist !



Avec deux petites nuances cependant. Pour les deux groupes. Je vous dévoilerai tout cela demain.



Le vinyle est de retour : ce sera un Bowie de 1970.



Pour le reste, je vous donne rendez-vous lundi 26 mars, à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM



Comme toujours : Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !