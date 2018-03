Défaillance momentanée de la raison

Non, non, je vous assure... il ne s'agit pas de moi dans ce titre...



Ce titre, une nouvelle fois francisé, ne concerne que la programmation de Let There Be Rock de ce lundi soir 12 mars.



En voici la traduction : A Momentary Lapse Of Reason.



"Bon sang... mais c'est bien sûr !" 1.



Cela pourrait être une évidence pour les fans de Pink Floyd.



Pour ceux qui n'en connaissent que le nom, ou quelques titres "phares", A Momentary Lapse Of Reason est l'album de 1987 dont j'ai extrait deux titres pour vous.



Je continue ainsi de vous faire découvrir Pink Floyd au gré des sorties hebdomadaires en kiosque.



Et comme, en plus de l'intégrale Pink Floyd, je me constitue également l'intégrale des Rolling Stones, vous aurez droit à un titre instrumental (ils sont rares) de 1964.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 12 mars, dès 20h sur RADIOM et sur Radio Oloron.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !







1 Expression utilisée par le commissaire Bourrel (Raymond Souplex) avec une variante "Bon dieu... mais c'est bien sûr !"