On se fait une face ?

Titre un peu mystérieux, j'en conviens. Je fais référence à un temps que les moins de vingt (trente ?) n'ont pas connu.



Celui où le vinyle était, avec la bande magnétique, les seuls moyens de reproduction audio que j'avais à ma disposition pour pouvoir écouter ma musique préférée (le Rock, ça n'a pas trop changé depuis...).



Les références étaient alors les termes "33 tours", "45 tours" (1). Et aussi "face A" ou "face B".



Après une période où on l'a cru mort et enterré par le CD, le vinyle est revenu un peu à la mode et cette terminologie est à nouveau d'actualité. Mais quid du "45 tours" ?



Vous voyez maintenant un peu mieux où je veux en venir avec ce titre un peu moins mystérieux ?



Ce lundi soir 26 février on va "se faire une face" d'un vinyle de l'an moins 13 avant l'achat de mon premier lecteur de Compact Discs. C'est à dire en 1975.



Nous l'avions déjà fait une fois avec l'album Dark Side Of The Moon il y a quelques années sur RADIOM.



Je profite de la sortie bi-mensuelle en kiosque de l'intégrale de Pink Floyd pour vous programmer la face A de Wish You Were Here .



Deux titres qui occupaient toute la face auxquels j'enchaînerai un titre de onze minutes de la même année (d'un groupe de rock progressif français avec deux frères Vietnamiens, ça vous dit quelque chose ?).



Un seul mot d'ordre A VOS CASQUES !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !





(1) Et je ne parle volontairement pas du "78 tours", encore plus ancien !