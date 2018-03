Le Couesnon, ça vous parle ?

J'écris ces lignes à une vingtaine de kilomètres du Couesnon .



A l'Ouest du Couesnon . (Attention, du côté Breton on ne prononce pas le "s". Du côté Normand, je ne sais pas...).



Le Couesnon , c'est cette fameuse rivière (au cours très irrégulier par le passé) qui sépare la Normandie de la Bretagne et qui avait inspiré le dicton :

« Le Couesnon en sa folie a mis le Mont en Normandie »

Couesnon

Et c'est bien duqu'il s'agit.Lese jette dans la Manche en bordure Ouest du Mont, ce qui, géographiquement parlant, place leen Normandie.Finies les guéguerres d'appartenance entre Bretons et Normands... Appartenance régionale qui finalement importe tellement peu, compte tenu de la beauté de ce site, reconnu auToutes ces digressions géographiques pour vous dire que je suis loin de ma base du studio de RADIO OLORON et qu'il n'y aura pas de direct ce lundi 19 février.Nous vous avons prévu une rediffusion de l'émission du 6 novembre 2017.Je vous retrouve pour le direct dès le lundi 26 février à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron