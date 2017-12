Quête n°6 : Un peu de repos

Triste nouvelle, pas de Roll The Dice ce soir...



Et oui, notre équipe profite un peu de ces vacances de fin d'année, mais ne vous inquiétez pas : nous pensons à vous, la prochaine campagne est déjà en préparation ! Nous nous retrouverons donc le jeudi 11 janvier 2017 et pour cette nouvelle année, nous repartirons pour une nouvelle aventure dans un autre univers avec de nouveaux invités !



En attendant, toute l'équipe vous souhaite un joyeux réveillon et une bonne année !