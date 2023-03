Quête n°164 : Une aide onéreuse

Après une petite semaine d'absence, nous repartons dans la Cité des Anges où nos protagonistes continuent de se démener à chercher Starker, pour le bien de leurs familles.



Une boucherie. C'est ce qu'ont trouvé nos personnages en se rendant dans le studio de Starker. Et entre les odeurs nauséabondes, la graisse fondue, les mouches et le sang, aucune trace du peintre. Le seul être vivant qui aurait peut-être pu leur raconter ce qu'il s'est passé semble avoir perdu la tête et a tenté de les agresser. Sans nouvelle piste, et au vu du carnage au studio, espérons que le contact de Fred ait trouvé des infos, que cette histoire soit rapidement derrière eux, une bonne fois pour toutes.



