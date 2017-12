Saison 5 du LAB avec Barbar'O'Rhum

Le Local à Bohème fait son grand retour Jeudi 4 Janvier sur RADIOM ! Pour cette nouvelle saison, une fois n'est pas coutume, de nouveaux membres s'ajoutent a l'équipage, et les Barbar'O'Rhum nous font l'honneur d’être nos parrains pour cette cinquième saison.



Avec de la musique celtique dansante au rythme des flûtes et des cornemuses, agrémentée de la puissance de la guitare électrique, de la basse et de la batterie, le tout jamais sans une bouteille de rhum, tel est le menu du groupe qui nous fait l'honneur d’être les parrains de cette cinquième saison dans Le Local à Bohème ! Puisant son inspiration dans les chants de marins, les musiques traditionnelles, le rock celtique, le punk irlandais et le folk métal, Barbar'O'Rhum propose un style innovateur que l’on nomme « Rock & Rhum ».



Embarquez à bord de « La Mouette Rieuse » et partez pour un voyage à travers les sept mers avec l’équipage de Barbar’O’Rhum entièrement costumé ! Légendes maritimes, histoires de pirates, aventures inspirées de l’âge d’or de la piraterie, l’immersion sera totale !



Pour les plus impatients, le direct, c'est le mardi 2 Janvier de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



La rediff' sera le jeudi 4 Janvier de 22h à 23h30 sur RADIOM et Radio Albigés.



Et le podcast pour les éternels absents...