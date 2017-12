Bougnettes en cuisine !

Pas de Passeurs de Bougnettes jeudi 28 décembre !



Un peu de relâche en cette fin d'année, mais soyez tranquilles chers auditeurs on continue à penser très fort à vous !



Et nous n'avons pas oublié notre petit cadeau !!

Nous vous offrons une recette à partir de bougnettes, recette déjà proposée par notre ami lunaire Olivier.



Ingrédients :

2 bougnettes des Monts de Lacaune,

500 g de boudin de Lacaune,

1 oignon doux,

3 cuillères de miel de châtaignier,

30 gr de copeaux de tome de gavachs,

30g de beurre,

graines de sésame,

sel, poivre et persil.



- Découper à l'emporte pièce rond 6 tranches un peu épaisses dans chaque bougnette,

- Hacher grossièrement les chutes de bougnette,

- Faire confire les oignons émincés dans le beurre à feu doux pendant environ 15mn et les laisser légèrement colorer en rajoutant le miel,

- Enlever la peau du boudin, le hacher au couteau,

- L'incorporer aux oignons et laisser cuire environ 15mn,

- Rajouter les chutes de bougnettes et relaisser cuire à feu doux.



Le dressage s'effectue dans l'esprit d'un Hamburger, la tranche de bougnette fait ainsi office de petit pain et la purée de boudin remplace le steak haché.



- Mettre une tranche de bougnette, tapisser de « purée » de boudin,

- Remettre une tranche de bougnette et une couche de boudin,

- Finir par une tranche de bougnette , mettre les copeaux de tome de Gavach et graines de sésame dessus,

- Mettre au four à 180 degrés pendant 5mn pour faire gratiner,

- Dresser sur assiette avec une petite salade d'accompagnement.



Bonne dégustation !!



Bien sûr pour les amis inconditionnels, les accros, il reste les podcasts ; pour les distraits aussi la période est propice aux séances de rattrapage : Passeurs de Bougnettes



Rendez-vous... l'année prochaine : le menu que nous vous préparons va vous régaler, petits veinards !



À partir de janvier, notre rendez-vous amical hebdomadaire sera honoré. L'équipe des Passeurs de Bougnettes vous fera partager à nouveau l'énergie et l'enthousiasme de ses invités. L'espace de libre-parole de notre antenne fera entendre les voix des énergies créatives et solidaires qui se déploient sur notre territoire.



Rappelez-vous, tous les jeudis, sur la radio active, contamination garantie d'humanité, de solidarité et de lien social !



Et... Bonnes fêtes à vous tous !





Les B0ugn3tteS En CuiSiNE





Nous profitons de ce petit billet pour lancer un message personnel au peuple associatif, aux porteurs de projets : « vous êtes investis dans l'action citoyenne, la culture, la solidarité, vous faites vivre une association, contactez RADIOM. Prenez la parole dans l'espace amical et convivial du studiom des Ateliers. Diffusez vos projets et faites partager vos valeurs et engagements !



Pour nous joindre c'est très simple, le répondeur de l'émission vous tend les bras, ici : le répondeur de « Passeurs de Bougnettes ». L'équipe est également joignable par mail à l'adresse passeursdebougnettes (at) radiom (point) fr !