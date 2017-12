Connaissez-vous David Gates ?

Moi, non.



Enfin, jusqu'au milieu de la semaine dernière c'était pour moi un inconnu.



Jusqu'à ce que j'entende un titre qui, au bout de quelques dizaines de secondes, me fait lever la tête et me dire : "Pas mal ça ! c'est qui ?".



Réponse : David Gates avec un titre de 1973, de presque neuf minutes, que je partagerai avec vous ce lundi soir 11 décembre.



Vent, piano, synthétiseurs, violons, tonnerre... Un vrai moment de douceur pour cajoler vos oreilles.

Je vous conseille d'avoir un casque à portée de main. Une vraie petite pépite !



Pour le reste de la programmation : démarrage avec la Pop guillerette de The Scills (vous en avez l'habitude maintenant), passage par un moment de Rock progressif (Barclay James Harvest...), un zeste de British Invasion (Bay City Rollers) et une dernière demi-heure plutôt Glam' (Mud, Gary Glitter, T. Rex, Slade...).



Un dernier titre de Rock Andalou teinté jazzy (Alameda) qui pourrait être la deuxième pépite de ce Let There Be Rock.



À vos casques... prêts... pour une heure de musique dès 20h sur sur RADIO OLORON et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !