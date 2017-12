Pour un peu de Soft

Je ne sais plus trop comment le fil conducteur de Let There Be Rock est arrivé à mon esprit.



N'ayant, heureusement, pas d'hommage à rendre, je cherchais un thème de départ que je déroulerais ensuite.



Je savais, en gros, que "j'ouvrais" avec The Scills et que je "fermais" avec un titre hispanophone.



Titre qui finalement ne le sera pas (hispanophone) mais en langue Basque.



Pour le reste ce sera plutôt soft, Soft rock, car c'est dans cette catégorie que j'ai lancé une recherche dans ma base.



Et j'en ai extrait pour vous onze morceaux dont Black Sabbath (ne souriez pas ! vous allez être surpris...), Chris Rea, Lene Lovich, Nena (in english cette fois), Steve Harley...



Rendez-vous dès 20h le lundi 4 décembre 2017, sur RADIOM et RADIO OLORON.





Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !