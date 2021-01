Quête n°112 : Le sacrifice Ultime

Depuis le début il était sous leur nez : la réincarnation d'Aleister Crowley, l'homme le plus malsain du monde, celui qui a torturé et tué Margalit. Mais plus encore, un nouvel enlèvement a eu lieu. Combien de temps avant qu'il ne réserve le même sort à la nouvelle victime ?



Retrouvez-nous aujourd'hui à 19h pour la première partie du dénouement de cette histoire, sur RADIOM ou Twitch et surtout connectez vous au chat de RADIOM pour les aider !