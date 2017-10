Pas de repos pour les g@merz !

C'est les vacances ! Et qui dit vacances dit plus personne dans le Studiom. Mais ne vous inquiétez pas, votre émission préférée de jeux vidéos reste à l’antenne et cette fois-ci pour deux heures !



Eh non vous ne rêvez pas, deux heures d’émission dans laquelle Lucas et moi-même vont vous présenter l'actu de la semaine, qui est bien chargée. Mais aussi des invités formidables avec qui nous allons discuter de la difficulté dans les jeux vidéo, ce débat houleux qui remue la communauté des g@merz depuis des décennies !



Et tout ça, c'est ce soir sur RADIOM.fr de 20h à 22h ou à Castres sur la fréquence 89.7 !



Soyez nombreux et à ce soir pour What's The Game Today ? !