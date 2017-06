Avec un nom aux allures de contrepèterie, Rémo Gary torture (pour la bonne cause), modèle et fusionne les mots. Pas étonnant alors qu'il ait tout de suite bossé sur son vrai nom, Rémi Garraud.



Des années que L'Oiseau-Lyre Compagnie organise ses concerts Chantons sous les toits, et on en parlait – déjà – en 2010 dans Chantons sous les toits ! Des années que Gisèle se démène pour inviter des artistes qui sillonnent la France pour des concerts intimistes et sensibles.



Ce dimanche 11 juin n'échappe pas à la règle puisque c'est un concert à retrouver dans son garage dès 17h, presque en face-à-face. Une sorte de communion avec l'artiste et ses spectateurs que beaucoup ne peuvent plus se permettre.



Alors on installe des chaises, des bancs, on afflue de tous les points cardinaux du Tarn vers le garage de Gisèle et Sébastien pour venir écouter Rémo Gary dans son spectacle Les Falaises de Bonifacio avec Clélia Bressat-Blum au piano.





Avec sa façon d’écrire sur le fil et de toujours retomber sur ses pattes, Rémo Gary reste l’une des plus belles plumes de l’hexagone. Et elle ne rime jamais à rien. En quelques touches, cet impressionniste réaliste dit tout de la vie qui va, ou pas. En trois mots, tout est là.

Pour en profiter, il faut – viite ! – réserver au 06 82 36 98 33 ou par mail à vigouroux (point) gisele (at) wanadoo (point) fr , les places sont limitées !