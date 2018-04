"Les Pieds Nus", c'est une rencontre de trois musiciens avec une féroce envie de simplicité et de partage. Un univers où la musique est au service des maux... des mots et réciproquement !



Les Pieds Nus, ce sont des musiciens : Franck Denoel aux percussions, balafon, goni et chant. Il est compositeur et arrangeur musical pour Kady Kaya, artiste reggae du Burkina Faso ; Sébastien Romieu (dit « Titi »), bassiste dans La Patate Douce (Roots n'roll/chanson Française), dans Dadou El Oued (Jazz Oriental), choriste dans La Chorale des Rugissants ; Coralie Lestrade, créatrice d'univers sonores, flûtiste dans dans Dadou El Oued, choriste dans La Chorale des Rugissants...



Trois musiciens qui se rencontrent sur le chemin des mots pour chanter les maux et les idéaux de la vie. Pieds nus, ils jouent l'harmonie poétique au son d'une instrumentation atypique. Découvrez la mélodie des états d'âme d'un poisson rouge sous le regard aimant de la Moka, sans oublier les instants fragiles et simples d'un matin neigeux, nous ouvrant la porte sur un univers onirique.



On les retrouve en direct dans Le Local à Bohème mardi 17 avril de 20h30 à 22h sur Radio Albigés, et en rediffusion le 19 avril de 22h à 23h30 sur RADIOM et Radio Albigés !



En attendant, ils sont aussi sur Internet !