Les chansons sexistes

De nombreux artistes ont composé ou interprété des chansons dénigrant le sexe opposé – le plus souvent la femme – ou vantant une sexualité violente, humiliante ou imposée, ou affichant une ouvertement une homophobie... que nous nommerons par commodité « chansons sexistes ».



Pour un certain nombre, le propos est explicite. Pour d’autres, une musique entraînante incite l’auditeur à répéter les paroles sans obligatoirement les analyser. Enfin, quelques chanteurs se retranchent derrière un second degré, réel ou supposé.



Dans tous les cas, les textes peuvent véhiculer des idées viciées, que des jeunes – ou moins jeunes – auditeurs peuvent s’approprier ou considérer comme relevant de la normalité.



Nous allons écouter quelques unes de ces chansons dans Tu t'es vu quand tabou ?, puis les discuter et, si besoin, révéler leur sens caché.