Quoi, la Gueule de bois est là !? Tu déconnes, ou quoi ?

Elle est là !



Elle reprend dès jeudi 15 juin à 19h30 sur RADIOM !

Elle reprend avec Nacer et Manu, les mêmes gueules sont là.



Juste avant les Passeurs de Bougnettes, Nacer et Manu reprennent du service dans ce qui sera la première et sûrement pas la dernière.



En direct des "Ateliers" pour deux sujets et quelques brèves habituelles.



En 1, on revient sur le premier tour des législatives, les résultats, les enjeux nationaux et locaux.



En 2, on s'occupe de nous, de l'origine et aspirations de RADIOM, du studiom, et des gens d'ici.



La Gueule de bois reprend sur RADIOM, et ça donne bonne mine !



Je commence à croire que le peuple n'a rien à voir dans les lois si ce n'est pour leur obéir. Edgar Allan Poe