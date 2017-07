La République des vaccins

Ou le nom de la pétition contre l'obligation des onze vaccins prévue en texte de loi cet été en France sous le gouvernement Macron.

On parle jeudi soir à 19h30 dans Gueule de bois sur RADIOM de cette possible collusion avec les laboratoires pharmaceutiques.



Un peu plus léger et pour préparer les balades en bicycle, on parle vélo et Tour de France. Et oui, à quelques semaines de la sortie de Blade Runner 2049, on traite de la qualité de nos "répliquants" enfourchant les vélos.

Ne ratez pas jeudi jeudi soir la der' de Gueule de bois avant les vacances et le retour programmé en septembre le mardi.



Alors à vos ondes jeudi sur 89.7 ou radiom.fr !