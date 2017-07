Lutte encore et toujours

Ce soir dans Gueule de bois, Nacer, Manu et leur invité Nordine nous parlent de lutte. Tout d'abord la lutte d'une femme, Simone Veil, qui sera inhumée au Panthéon, pour les femmes et pour les causes pour lesquelles elle s'engagea de toute son âme.

Ensuite en deuxième partie d'émission on parlera combats ! De l'origine de ces plus anciennes déclinaisons en partant du pancrace jusqu'au MMA d'aujourd'hui, de la boxe traditionnelle ou thaï etc...



