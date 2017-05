Destins métalliques boueux

Ô rage, ô désespoir, Ô Gambrinus ! N'ai-je donc tant vécu que pour cet a... heu... À tous les amateurs de poésie matinale, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces colonnes.



Car poésie il y a ! Et elle nous attend ce samedi à Albi pour un concert sous le signe du Doom Sludge avec Soyuz Bear et Dying Giants. On sent l'odeur marécageuse du bayou de Louisiane remonter jusqu'à nos sensibles narines, très vite habituées à la moiteur tenace d'un concert aux accents lancinants et aux nappes lourdes. C'est boueux, ça colle aux basques et au bide, et c'est gratuit !



Mettons-nous en conditions avec quelques petites sucreries à nous mettre sous la dent (creuse), à commencer par un mini-teaser vidéo made in Dying Giants :





Ne laissons pas en plan Soyuz Bear, qui nous promet, à partir d'un extrait à l'apparence anodine, des vibrations sans équivoque dans la cage thoracique :

MMXV + Rehearsal by Soyuz Bear



