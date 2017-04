Tombé profondement amoureux de la musique électronique au milieu des années 90,et n'étant pas du genre à vivre le jour, Dexima s'entraîne sans relâche afin de perfectionner sa technique de mix, inspiré par les grands maîtres de l'époque : Jeff Mills, Laurent Garnier, Dj Slip, Green Velvet... Rapidement, l'envie de créer se fait sentir et une rencontre heureuse le pousse à fonder le duo Ed & Ludic, évoluant dans le milieu free à la fin des années 90, qui permet en ce temps là une immense liberté créative.



Une résidence dans un club ouvert 6j/7 le pousse vers un son plus feutré et pointu. Les étiquettes et les genres se mélangeant rarement comme on le voudrait, il est le "teufeur" dans son club et le "clubber" dans les free parties.



L'inondation quasi-totalitaire du son hardcore, avec un simple kick et des cris de loups à 240 BPM lui permet de faire rapidement son choix : ce sera la HOUSE MUSIC !



L' évolution de la house, de la techno et de la musique électronique en général le pousse à ouvrir son horizon musical faisant de ses sets une véritable palette de l'évolution musicale actuelle. Résident dans des bars et clubs du sud de la France,c'est naturellement qu'il collabore à la création du label "Petite Records", donnant naissance à la première sortie du label, le EP "Alive we are" .



Dexima est un artiste sincère, poursuivant sa quête : donner et prendre du plaisir derrière ses platines ou durant ses performances "live" connues pour être un grand moment de partage d'émotions, d'amour de la fête

et de la musique.



Pour les plus impatients, Le Local à Bohème en direct avec Dexima, c'est le mardi 18 Avril de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 20 Avril de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...