Calligraphe Hors-cadre : Christian Brotons

Jeudi 30 mars, nous recevons Christian Brotons. L'artiste aux multiples talents est un calligraphe confirmé dont le travail connaît de plus en plus la reconnaissance qu'il mérite. Ami des Passeurs de Bougnettes, ami des belles lettres et du partage, cet humaniste vous invite au fil de ses expositions à voyager dans un monde onirique et poétique, touchant à différents univers.



Nous avons eu le bonheur de le suivre au travers de ses pérégrinations créatives (et créatrices de liens et de rencontres) et de le recevoir dans notre émission. (Relire : Poètes, vos papiers ! ou encore Christian chez Azalaïs)



Avec lui, nous avons voyagé : l'Espagne et la tauromachie, l'univers du grand Georges Brassens, le délié de la Lemniscate, Azalaïs et l'élégance des troubadours.



Exposé à Albi dans le cadre des 6èmes rencontres « Albi Flamenca », organisées par Flamenco pour Tous, du 17 au 19 mars dernier sur le thème "Cordoue au XIIe siècle", il s'est exposé dans cinq lieux différents. Ses calligraphies d'extraits de poèmes d'Ibn Quzman, poète d'Al-Andalus, qui vécut à Cordoue à cette période sont exceptionnelles. Cette belle exposition se prolongera pour partie jusqu'au 3 avril , mais aussi jusqu'au mois de mai dans l'un des sites d'accueil.



Christian Brotons exposera à Mazamet chez « Hors-cadre encadreur », galerie-boutique d'encadrement tenue par Anne Cathala. Il s'agit d'une installation de travaux réalisés pour des expositions déjà réalisées : poèmes d'Ibn Quzman bien sûr, Brassens, el Toro, Lemniscate, Azalais, etc... Le principe : une pièce de chaque exposition. L'opportunité de retrouver à Mazamet en un moment unique de présentation, une trajectoire de créateur, recouvrer l'émotion que provoque l'écriture sublimée, quand la lettre se fait art pour nous émouvoir et parler à chacun de nous. Et L'exposition est à découvrir du 30 mars au 21 avril.



Et comme avec Christian Brotons, il ya toujours un dialogue qui s'instaure, vendredi 31 mars à 19h, l'artiste se produira pour une performance sur le trottoir devant la galerie, suivie d'un vernissage.



Jeudi les Passeurs de Bougnettes recevront cet ami, homme de cœur et de lettres. Il nous retracera sa trajectoire créatrice, ses émotions. C'est sur radiom.fr, ça se déguste en soirée entre copains à partir de 21 heures. Bien sûr, allez le retrouvez chez Hors-cadre, le 31 mars pour dialoguer directement avec l'artiste et son œuvre.



Plus d'informations :L'artiste :Le Lieu :Hors-cadre encadreur, Galerie-boutique14 Place GambettaMazametL'exposition :Dates : Du 30 Mars au 21 Avril 2017