La nudité a été autorisée, encouragée ou prohibée selon les périodes et les lieux.

Nous allons essayer d’appréhender son histoire ainsi que l’évolution de son ou ses interdictions.

Puis de voir dans quelles circonstances notre société l’autorise, dans la vie réelle.

Avant d’aborder sa représentation dans l’art classique et contemporain ; et dans le cinéma.

Et de nous interroger sur son intérêt ou son scandale dans la publicité.

Pour finir sur la nudité de combat, comme celle des femen ou des streakers.