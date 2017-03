Si vous deviez donner au autre nom au Rock 'n' Roll...

Vous pourriez l'appeler Chuck Berry.



C'est ce que disait John Lennon de Chuck Berry en 1972.



Les hommages pleuvent de partout, de Bruce Spingsteen à Lenny Kravitz en passant par l'ex-Beatles Ringo Starr ou Brian Wilson (Beach Boys).



Le Rock 'n' Roll voit partir un de ses pères fondateurs.



Chuck Berry s'en est allé à l'age de 90 ans, laissant un album qui sortira cette année à titre posthume (40 ans après le précédent).



Nous lui rendrons hommage avec quelques titres parmi les plus connus, qui, j'en suis sûr, résonneront dans vos esprits dès les premières mesures. De même qu'avec quelques reprises, l'une française (Eddy Mitchell) et d'autres anglaises (Beatles et Rolling Stones)



A l'origine, j'avais prévu de commencer Let There Be Rock dans la continuité l'émission de la semaine dernière (Que du "Frenchie" !) avec quelques morceaux français des années 70. L'actualité nous a fait réviser un peu l'ordonnancement de la programmation.



Malgré tout, pendant la deuxième partie d'émission vous aurez droit à la partie française avec, entre autres, Martin Circus, Maxime Le Forestier, Ange, Yves Simon, Gérard Manset...



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !







"If you had to give Rock 'n' Roll another name, you might call it Chuck Berry" John Lennon (with Chuck Berry), Mike Douglas TV Show, 1972