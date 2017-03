Que du "Frenchie" !

Ce n'est pas si souvent qu'on programme des titres en langue française dans Let There Be Rock.



Nous l'avions fait sur RADIOM début février 2016 dans l'émission "Anglophones francophones Frenchies".

Nous vous avions proposé, à l'époque, Dominique A, Arthur H, les Rita Mitsouko, Noir Désir, Téléphone et quelques autres francophones. S'étaient également glissés dans la programmation deux groupes français anglophones : Lafayette (les Parisiens) et Kid Wise (les Toulousains).



Je vous propose de prolonger tout cela lundi 13 mars où nous retrouverons deux titres anglophones : Lafayette, et Skip The Use.



Mais aussi, et surtout, treize autres titres francophones avec Matmatah et Tryo (un extrait de leurs derniers albums respectifs), Saez, Luke, Déportivo, Mass Hysteria... et pour les plus connus : Mickey 3D, Zebda...



Avec toutes ces infos vous avez presque toute le programmation !



Il en manque quand même quelques uns. Je vous invite à venir découvrir tous ces "Frenchies" lundi 13 mars entre 20h et 21h sur RADIOM et sur RADIO OLORON.





Vive le Rock, sur RADIO OLORON et sur RADIOM !