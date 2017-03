Le 10 mars, devenez FAN !

C'est un vendredi. Un jour de lendemain de cuite, un jour de fin de semaine, un jour du poisson pour certains, un jour de prière pour d'autres, un jour parfois chanceux, parfois maudit... mais dans tous les cas à marquer d'une pierre blanche cette année, car c'est le 10 mars qu'il faut impérativement être présent pour le Festival des Arts Numériques organisé par le DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet de Castres.



Déjà l'année dernière, l'édition des Giboulées Numériques (relire Avis de tempête numérique !) avait lancé la machine pour un rendez-vous qui se doit désormais de devenir une incontournable habitude ! Chaussez vos survêts fluo : cette année, le festival se penche avec humour et nostalgie sur les années 90 !





Disquettes 3" ½

Plus que chargé

Car c'est bien d'un anniversaire qu'il s'agit : la célébration d'une naissance 20 ans après, celle du(Services et Réseaux de Communication), que l'on nomme aujourd'hui(Métiers du Multimédia et de l'Internet). C'étaient donc les années 90. En 1997, alors que faisaient également leur apparition dans toutes les boîtes-aux-lettres, et par centaines de milliers, des CD-ROM de connexion à AOL, les premiers étudiants entraient dans cette toute nouvelle formation. Quelques mois plus tard, le public s'extasiait devant les images de synthèse de la reconstitution du Titanic dans le film éponyme de James Cameron.La VHS était reine, la disquette 3" ½ un incontournable, le CD-ROM et l'écran cathodique 15" des morceaux du quotidien, et Windows 98 était la dernière révolution à la mode. Les coupes au bol avec la raie au milieu et les grandes chemises bariolées devenaient déjà du passé à cette aube de l'an 2000. Le monde n'était pas tiré d'affaire pour autant, la marque Fiat étant sur le point de dévoiler la Multipla, sorte de coma éthylique de designer drogué loin au-delà de la faute professionnelle lourde.Nous sommes donc en 2017, et se prépare depuis plusieurs mois cette nouvelle édition qui rassemble à la fois professionnels du secteur, étudiants organisateurs, curieux, Anciens ou futurs étudiants, sur un programme plus que chargé : concerts, ateliers de hacking, réflexions sur la sécurité, voyage dans le temps avec les créations graphiques et techniques des étudiants depuis le début de la formation, jeux vidéo, réalité virtuelle, échanges et tables rondes, créations participatives...Il va falloir s'armer de courage pour affronter ce déluge de bonnes nouvelles, et surtout se rendre disponible pour toute la journéepour avoir le temps de participer – au moins un petit peu – à chacun des ateliers et activités proposés ce jour-là.Le programme sera également complet sur l'antenne de RADIOM avec Le Tuesday Decalco Show qui reviendra cette semaine encore sur cet événement et ses surprises. Déjà l'émission faisait-elle un détour par ici il y a deux semaines : Le Tuesday Decalco Show : Le Tuesday Décalco Show laisse place... Évidemment, la populace sera nombreuse et chamarrée à l'IUT de Castres ce vendredi. En ferez-vous partie ?Plus d'infos :- L'événement Facebook de MMI Back to (inscrivez-vous !)- La plaquette de formation DUT MMI (ne faites pas attention, aucun MMI n'a participé à l'élaboration de cette page)