Are we back ?

TADAM !!! Ça sent le retour pour Le Tuesday Décalco Show !



On vous a manqué, pas vrai ? Bon ok, c'est pas grave. Vous allez voir, cette année ça va être cent fois mieux.



Toujours avec Joffrey et Antoine, vous allez retrouver une émission incroyable !



Nous vous retrouverons pour une émission come-back, avec comme special guest Hoggins!



Nous parlerons des différentes péripéties rencontrées pendant cet été.



Puis nous enchaînerons par la présentation d'un FAN 2k18 sous la direction des Grands MM Marrast et Mignot !



Nous n'oublierons pas l'actualité politique avec notre nouveau président !



Nous finirons ces retrouvailles sur une petite note d'e-sport / sport qui fera le récap de cette été.



En espérant vous avoir nombreux pendant l'émission !



Le Tuesday Décalco Show