Le Tuesday Décalco Show laisse place...

Aujourd'hui Le Tuesday Decalco Show laisse sa place au Festival des Arts Numériques de Castres MMI : Back to.

Les étudiants de la formation Métier du Multimédia et de l'Internet viennent vous présentez leur Festival.



Quelques mots pour la présentation des Journées Portes Ouvertes :

Vous aurez des informations sur le déroulement du Festival, et la présentation de chaque atelier !

- Infographie

- Musique

- Jeu Vidéo

- Hack et Bidouille

- Mapping

- Innovation et Technologie

- Concert

- Audiovisuel

- Exposition photo

- Immersion 90's



Nous recevrons également la visite de DOT !



N'hésitez pas à appeler au 09 74 76 81 81 pour poser vos questions en live à l'antenne !





