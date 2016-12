C'est par-delà le Dadou, dans la Terre-du-Milieu du Tarn, que se déroule prochainement un étrange rassemblement festif et musical, emmené par l'association Aya Atma. À Graulhet, précisément.



Fondée en 2012, Aya Atma fait partie des – trop rares – organisateurs d'événements dans le Tarn, et se lance dans le début d'une longue série. C'est ainsi que naît cette première édition de Regulart à venir le 14 janvier.



Sept formations musicales se partagent l'affiche, dans un melting pot savamment dosé pour un crescendo en douceur tout au long de la soirée et jusqu'au milieu de la nuit.



Comme quelques exemples valent mieux qu'un long discours et que la programmation est fort bien documentée, c'est avec une facilité déconcertante que l'on peut déjà se faire une opinion du contenu de cette sauterie.





L'ouverture de soirée, c'est à base de Hop'Dia, swing tzigane tout doux pour commencer :









Une progression savamment orchestrée qui laisse la place à un style musical aux mêmes racines, mais sur davantage d'énergie. Kham Kalo et leur fusion emboîtent le pas :









Luc Lawson embraye avec son style folk punk engagé en guise du pivot de la soirée :









Car c'est là que tout bascule. D'une soirée où les oreilles ont la part belle, ce sont désormais les yeux qui prennent leur revanche lorsque les danseuses de Marabyliane montent sur scène :









Puis MOONANGA décide de jouer l'ascenseur émotionnel, et apaise une ambiance largement réchauffée à base de son electro world :









Les fidèles auditeurs de RADIOM connaissent bien Urda Project dont les titres sont en playlist, mais qui a aussi pu parler de son travail lors d'une émission (réécouter Le Local à Bohème : Un style indéfinissable !) à l'antenne. C'est son electro organique que l'on revient chercher ici :









Enfin, de la dub mâtinée de hip-hop comme on l'aime pour finir la soirée un peu arraché mais heureux avec WinstonDubProject :









Une ribambelle d'artistes qui se retrouveront d'une façon ou d'une autre à l'antenne de RADIOM !





Plus d'infos :- l'événement Facebook Regulart #1