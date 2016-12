Oui, Jacques est simple, mais Jacques est bon. Car il a compris ce que c'est que de taper dans le gras, et de lécher ce qui éclabousse sur les murs après son action contondante libératrice.



Ce sont les tympans et le thorax qui vivent en tout premier lieu cette action percutante qui vient du devant de la scène, immédiatement suivis (et c'est assez rare pour être noté) par les rétines sur lesquelles s'impriment les traînées laiteuses de la sueur qui virevolte. Gras, on t'a dit.



Simple Jack n'est pas un inconnu, la contrée castraise le côtoie depuis tout petit. Simplement, elle ne le savait pas. Ses membres sont de sales rejetons du coin qui ont décidé de mélanger leurs sensibilités pour servir du... rock stoner. Avec des cailloux, on t'a dit.



Et ô joie ! Ils sont sur la scène du Bolegason ce jeudi 6 octobre, ouvrant le bal aux illustres Sidilarsen dont il est assez superfétatoire de présenter le style. Puissant et lourd, on t'a dit.



Un petit aperçu ?







Et parce que Simple Jack n'est pas en reste sur l'image, une petite séance en guise d'introduction au Toulouse Bajarre Club dont ils sont les dignes représentants qui saura ravir petits et grands !







Ne manquez pas cette grosse soirée, et tentez de gagner des places en vous abonnant à la page Facebook de RADIOM (si ce n'est déjà fait) et en attendant vos instructions !





Plus d'infos :- le concert sur Bolegason.org - pour bien noter dans l'agenda des sorties, l'événement Facebook associé